Guida al fantacalcio, i nostri consigli sul Genoa (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Guida di 11contro11.it al fantacalcio 2021/2022, con l’aggiornamento della sessione invernale di calciomercato, prosegue con i consigli sul Genoa. Stagione difficile per il Grifone che sta rendendo ben al di sotto delle aspettative: attualmente è penultimo in classifica con 12 punti in 21 giornate e una sola vittoria. Il tecnico Davide Ballardini è stato esonerato a novembre, poi è arrivato Andriy Shevchenko che in dieci partite non ha mai vinto raccogliendo solo tre pareggi. Risultati che hanno costretto la dirigenza all’esonero dell’ucraino: al suo posto panchina affidata momentaneamente all’ex giocatore Abdoulay Konko (tecnico dell’Under 17) insieme a Roberto Murgita: in pole come prossimo tecnico c’è Bruno Labbadia, che vanta una lunga esperienza in Bundesliga. consigli ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi 11contro11.it al2021/2022, con l’aggiornamento della sessione invernale di calciomercato, prosegue con isul. Stagione difficile per il Grifone che sta rendendo ben al di sotto delle aspettative: attualmente è penultimo in classifica con 12 punti in 21 giornate e una sola vittoria. Il tecnico Davide Ballardini è stato esonerato a novembre, poi è arrivato Andriy Shevchenko che in dieci partite non ha mai vinto raccogliendo solo tre pareggi. Risultati che hanno costretto la dirigenza all’esonero dell’ucraino: al suo posto panchina affidata momentaneamente all’ex giocatore Abdoulay Konko (tecnico dell’Under 17) insieme a Roberto Murgita: in pole come prossimo tecnico c’è Bruno Labbadia, che vanta una lunga esperienza in Bundesliga....

zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sulla Roma - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sul Milan - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - pieghe : Il mio primo fantacalcio lo preparai per sbaglio con un guida dell'anno precedente. Quindi per sbaglio chiamai Ibra… - TuttoFanta : UFFICIALE #VENEZIA: depositato il contratto di #Nani ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per il… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #UDINESE: depositato il contratto di #Benkovic ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per i… -