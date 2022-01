«Governo nazista, i vaccini uccidono»: il blitz dei No vax in una scuola di Firenze (Di lunedì 17 gennaio 2022) blitz No vax a Firenze, davanti all’istituto comprensivo Barsanti. Al momento dell’ingresso degli studenti, stamattina, sono state trovate scritte No vax ed è partito un volantinaggio contro i vaccini anti-Covid. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo di un camper davanti alla scuola per la vaccinazione dei bambini. Sull’insegna della scuola, nello specifico, è comparsa la scritta «il vaccino fa male» mentre sulla strada «il Governo nazista lo sa» e «i vaccini uccidono, salvate i bambini». Il blitz ha fatto infuriare l’assessora all’Educazione di Palazzo Vecchio, Sara Funaro: «Le scritte No vax e il volantinaggio contro i vaccini sono vergognosi e intollerabili, sono gesti che condanniamo con forza. ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022)No vax a, davanti all’istituto comprensivo Barsanti. Al momento dell’ingresso degli studenti, stamattina, sono state trovate scritte No vax ed è partito un volantinaggio contro ianti-Covid. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo di un camper davanti allaper la vaccinazione dei bambini. Sull’insegna della, nello specifico, è comparsa la scritta «il vaccino fa male» mentre sulla strada «illo sa» e «i, salvate i bambini». Ilha fatto infuriare l’assessora all’Educazione di Palazzo Vecchio, Sara Funaro: «Le scritte No vax e il volantinaggio contro isono vergognosi e intollerabili, sono gesti che condanniamo con forza. ...

