Elezioni suppletive Roma, vittoria dei Dem con Cecilia D'Elia: "Tante donne al mio fianco" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gennaio 2022 " È schiacciante la vittoria di Cecilia D'Elia sui quattro avversari, la candidata Dem si è piazzata in "pole position" con il 59,43% dei voti . Un risultato netto raggiunto alle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gennaio 2022 " È schiacciante ladiD'sui quattro avversari, la candidata Dem si è piazzata in "pole position" con il 59,43% dei voti . Un risultato netto raggiunto alle ...

Advertising

lauraboldrini : Congratulazioni a @ceciliadelia per la netta vittoria alle elezioni #suppletive di Roma. Fa piacere che in Parlame… - ItaliaViva : Alle elezioni suppletive abbiamo fatto 13, grazie a Valerio che ci ha messo la faccia. Chi scappa invece non vale n… - ilpost : Cecilia D’Elia, del Partito Democratico, ha vinto le elezioni suppletive per il collegio della Camera di Roma 1 - MarioPolese : RT @Emagorno: In politica contano i numeri e non i sondaggi. I dati delle elezioni suppletive di Roma confermano la bontà della proposta di… - GiovanniPerlet1 : RT @Andrea_Diesis: Elezioni suppletive a Roma. Credo che la notizia più rilevante sia il risultato raggiunto dal candidato del @Mov5Stelle… -