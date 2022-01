David Beckham bacia Harper e si riaccende la polemica sui baci sulla bocca ai figli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non è la prima volta che un bacio alla figlia postato da David Beckham sul proprio profilo scatena le polemiche. Ancora una volta, l’ex calciatore ha deciso di condividere con i followers la foto di un momento di affetto con la sua ultimogenita, immortalando un bacio sulle labbra che, però, non è piaciuto a molti. In diversi hanno fatto notare a Beckham come baciare sulle labbra i figli sia un atteggiamento sbagliato, soprattutto considerando che Harper Seven Beckham non è più una bambina piccola, ritenendolo un comportamento “strano” o “inappropriato”. Come detto, non è la prima volta che la star inglese viene criticata per una foto del genere: già in passato era stato preso di mira proprio per lo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non è la prima volta che uno allaa postato dasul proprio profilo scatena le polemiche. Ancora una volta, l’ex calciatore ha deciso di condividere con i followers la foto di un momento di affetto con la sua ultimogenita, immortalando uno sulle labbra che, però, non è piaciuto a molti. In diversi hanno fatto notare acomere sulle labbra isia un atteggiamento sbagliato, soprattutto considerando cheSevennon è più una bambina piccola, ritenendolo un comportamento “strano” o “inappropriato”. Come detto, non è la prima volta che la star inglese viene criticata per una foto del genere: già in passato era stato preso di mira proprio per lo ...

Advertising

david_marsico : Avranno finalmente visto il gol di Mascara a Tonga… COME MARADONA E BECKHAM - Juventina962 : Oggi mentre chiacchieravo con mia cugina ( in fase adolescenziale ?????) mi ha chiesto: 'Miri alla mia età per chi ha… - Sottoporta_ICI : Ha scavalcato Cristiano Ronaldo, è in compagnia di Thierry Henry e Zola, e punta al record di 18 di David #Beckham.… - m_vitelli : Il mio pezzo per @GQitalia - MipisR : @a_recinos17 Ni al grandioso David Beckham se le perdona eso que asco -