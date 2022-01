Covid, in Piemonte assente l’11,7% dei docenti e il 12,4% del personale Ata. I dati della Regione (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Nella settimana 3-9 gennaio le assenze comunicate dall'Ufficio scolastico regionale sono state del 15,7 per cento per gli studenti, 11,7 per i docenti, 12,4 per il personale Ata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Nella settimana 3-9 gennaio le assenze comunicate dall'Ufficio scolastico regionale sono state del 15,7 per cento per gli studenti, 11,7 per i, 12,4 per ilAta". L'articolo .

Advertising

Corriere : Famiglia non vaccinata distrutta dal Covid, la moglie superstite disse: «Ognuno fa le sue scelte» - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - leone52641 : RT @Leonard48598239: Piemonte Covid 16-01-22: 9564 casi e 22 decessi. A questi numeri non credo, sono gonfiati per spingerci a vaccinarci.… - infoitinterno : Covid, il bollettino del 17 gennaio: 83.403 nuovi casi, 287 morti. Piemonte, Friuli e Sicilia rischiano l’ara… - PiemonteInforma : #COVID 43.316 le persone vaccinate oggi in #Piemonte A 2.939 è stata somministrata la prima dose, a 2.761 la second… -