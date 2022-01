Caso Why not: Cassazione respinge ricorso Garante su archivio Genchi (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Cassazione ha respinto il ricorso del Garante della Privacy nei confronti di Gioacchino Genchi, ex consulente di molti magistrati ed esperto nell’analisi delle intercettazioni, per la banca dati che aveva realizzato nel corso del suo lavoro da consulente. La Cassazione ha confermato il ‘no’ del Tribunale di Palermo, che risale al mese di luglio 2019, alla multa di oltre il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha respinto ildeldella Privacy nei confronti di Gioacchino, ex consulente di molti magistrati ed esperto nell’analisi delle intercettazioni, per la banca dati che aveva realizzato nel corso del suo lavoro da consulente. Laha confermato il ‘no’ del Tribunale di Palermo, che risale al mese di luglio 2019, alla multa di oltre il Mattino di Sicilia.

