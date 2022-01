Calcio | Costa | ' a inizio primavera al 100% è obbiettivo che ci dobbiamo dare'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ritorno al? Il dato positivo è che cittadini italiani si stanno vaccinando, l'è arrivare ad una convivenza e se i dati continueranno a migliorare, ipotizzare per quel periodo un ritorno alè unche ciosservare i dati ma siamo all'di un percorso positivo che ci porterà alla convivenza con questo virus che significa riprendere le attività al". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'.

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto a "La politica nel pallone", su Rai Gr Parlamento, per parlare della capienza negli stadi.
Roma, 17 gen. "Capienza al 50% dal 6 febbraio? L'obbiettivo non può essere che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ...