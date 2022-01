Bologna Napoli 0-2 LIVE: Dominguez si mangia l’1-2 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Napoli si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Napoli 0-2 MOVIOLA 6? Occasione Lozano – Fabian Ruiz serve Lozano con un grandissimo lancio: El Chucky controlla e calcia ma Skorupski si supera, deviando in angolo. 17? Occasione Zielinski – Recupera palla il polacco nella metà campo avversaria: Piotr punta la porta e calcia, trovando un calcio d’angolo. 20? Gol Lozano – Grande azione del Napoli sulla sinistra. Zielinski per Elmas che serve Lozano al centro: conclusione mancina ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 6? Occasione Lozano – Fabian Ruiz serve Lozano con un grandissimo lancio: El Chucky controlla e calcia ma Skorupski si supera, deviando in angolo. 17? Occasione Zielinski – Recupera palla il polacco nella metà campo avversaria: Piotr punta la porta e calcia, trovando un calcio d’angolo. 20? Gol Lozano – Grande azione delsulla sinistra. Zielinski per Elmas che serve Lozano al centro: conclusione mancina ...

RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - MartyCippy : Per chi sta a Bologna... Potete sedare sto tifoso del Napoli?? Grazie #BolognaNapoli - elefrancesch : Complimenti al #Napoli per l'allenamento onesto e spettacolare contro il #Bologna. #SerieATIM #sscNapoli #LegaserieA - MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, doppio cambio per Spalletti: ritorna in campo Osimhen! - - Jayyash_Juve : Bologna pls score 2 goals vs napoli -