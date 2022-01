Belen Rodriguez rimproverata dal figlio Santiago, prova a difendersi: “Dovresti difendere tua madre” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Belen Rodriguez è una showgirl e conduttrice televisiva di molto successo. Ma, la famosa argentina è anche l’affettuosa mamma di due meravigliosi bambini. Santiago, avuto dal matrimonio con l’ex marito Stefano De Marino e Luca Marì, nata dalla recente relazione con Antonino Spinalbese. I due pargoletti di casa sono spesso protagonisti degli scatti e delle storie Instagram di Belen Rodriguez, come una delle più recenti, che la vede alle prese con Santiago. Nel video, il figlio di Belen Rodriguez rimprovera la madre per la quantità di tempo passata a utilizzare la tecnologia. La showgirl ha provato, però, a difendersi. Il rimprovero di Santiago a mamma ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022)è una showgirl e conduttrice televisiva di molto successo. Ma, la famosa argentina è anche l’affettuosa mamma di due meravigliosi bambini., avuto dal matrimonio con l’ex marito Stefano De Marino e Luca Marì, nata dalla recente relazione con Antonino Spinalbese. I due pargoletti di casa sono spesso protagonisti degli scatti e delle storie Instagram di, come una delle più recenti, che la vede alle prese con. Nel video, ildirimprovera laper la quantità di tempo passata a utilizzare la tecnologia. La showgirl hato, però, a. Il rimprovero dia mamma ...

Advertising

UnaDonna_it : Le parole dell'ex di Belen Rodriguez sulla loro storia ?? - infoitcultura : Belen e Michele Morrone: arriva la dedica inaspettata della Rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez, il messaggio per l’uomo misterioso: non è chi pensate - infoitcultura : Belen Rodriguez lo ammette: cosa c’è tra lei e Michele Morrone - PasqualeMarro : #BelenRodriguez nuovo flirt in corso, il gesto che fa discutere -