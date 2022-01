Barcellona, occhi su Firmino: per il Liverpool non è più incedibile (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per il Liverpool, Roberto Firmino non è più incedibile. Il Barcellona ci pensa Roberto Firmino non è più uno degli intoccabili del Liverpool. Anche a causa delle sue condizioni fisiche, Jurgen Klopp sembra infatti avergli ormai preferito Diogo Jota e per questo motivo potrebbe partire. Secondo quanto riportato da El Nacional, il Barcellona ci starebbe facendo un pensierino. I Reds non valutano tantissimo il cartellino di Firmino, circa 20 milioni, e con cui soldi potrebbero decidere di sferrare l’attacco decisivo a Luis Diaz del Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per il, Robertonon è più. Ilci pensa Robertonon è più uno degli intoccabili del. Anche a causa delle sue condizioni fisiche, Jurgen Klopp sembra infatti avergli ormai preferito Diogo Jota e per questo motivo potrebbe partire. Secondo quanto riportato da El Nacional, ilci starebbe facendo un pensierino. I Reds non valutano tantissimo il cartellino di, circa 20 milioni, e con cui soldi potrebbero decidere di sferrare l’attacco decisivo a Luis Diaz del Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

