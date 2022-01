Adesso anche Speranza pensa a superare il sistema dei colori (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le spinte si fanno sempre più pressanti e trasversali. Semplificare, sbrurocratizzare, lasciandosi indietro le norme pensate per la fase precedente della pandemia. E se fino alla settimana scorsa la richiesta arrivava per lo più dai territori, dalla conferenza delle Regioni, Adesso è lo stesso ministero della Salute a farsi carico della discussione: “Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle questioni da loro proposte", ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, facendo un primo passo verso una revisione delle misure fin qui in vigore. Nei giorni scorsi i governatori hanno iniziato il pressing sul governo chiedendo di allentare le regole della quarantena, almeno per chi ha tre dosi ed è asintomatico, una revisione del bollettino e del ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le spinte si fanno sempre più pressanti e trasversali. Semplificare, sbrurocratizzare, lasciandosi indietro le normete per la fase precedente della pandemia. E se fino alla settimana scorsa la richiesta arrivava per lo più dai territori, dalla conferenza delle Regioni,è lo stesso ministero della Salute a farsi carico della discussione: “Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle questioni da loro proposte", ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto, facendo un primo passo verso una revisione delle misure fin qui in vigore. Nei giorni scorsi i governatori hanno iniziato il pressing sul governo chiedendo di allentare le regole della quarantena, almeno per chi ha tre dosi ed è asintomatico, una revisione del bollettino e del ...

