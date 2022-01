Vigile aggredito, identificati alcuni dei ragazzi (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che nella notte fra venerdì e sabato hanno aggredito un agente della polizia locale di Milano in borghese. Fra di loro, spiega una nota del Comune, c'erano "... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono statideiche nella notte fra venerdì e sabato hannoun agente della polizia locale di Milano in borghese. Fra di loro, spiega una nota del Comune, c'erano "...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria. Sala riferisce lunedì in consiglio sul tem… - repubblica : Milano, vigile in borghese spara un colpo in aria: aggredito e disarmato da un gruppo di ragazzi - SkyTG24 : #Milano, vigile aggredito da gruppo in movida: esplosi colpi - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria. Sala riferisce lunedì in consiglio sul tema s… - 4Tchat : RT @ParliamoDiNews: Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria: individuati alcuni degli autori - Il Fatto Quo… -