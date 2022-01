Torino, mega raduno tra due gang di ragazzini in stile ‘Guerrieri della notte’. Maxi-rissa sventata dai Carabinieri (Di domenica 16 gennaio 2022) Doveva essere uno scontro senza esclusione di colpi, una trasposizione nella realtà del celebre film I guerrieri della notte. Solo l’intervento dei Carabinieri ha impedito che decine di ragazzi, per la maggior parte tra i 13 e i 16 anni, si fronteggiassero nella notte a Nichelino, alle porte di Torino, nel parcheggio di un supermercato. L’appuntamento tra quelle che si pensa siano due bande rivali è stato fissato sui social e stanotte sarebbe dovuto avvenire il regolamento di conti. Sono una cinquantina i giovani identificati dai militari dell’Arma e che adesso saranno interrogati per cercare di ricostruire tutta la vicenda. Il momento dello scontro era fissato intorno all’ora di cena in piazza Aldo Moro. Uno di fronte all’altro si sono trovati due gruppi di giovani, uno composto da un’ottantina di ragazzi del Paese e l’altro da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Doveva essere uno scontro senza esclusione di colpi, una trasposizione nella realtà del celebre film I guerrierinotte. Solo l’intervento deiha impedito che decine di ragazzi, per la maggior parte tra i 13 e i 16 anni, si fronteggiassero nella notte a Nichelino, alle porte di, nel parcheggio di un supermercato. L’appuntamento tra quelle che si pensa siano due bande rivali è stato fissato sui social e stanotte sarebbe dovuto avvenire il regolamento di conti. Sono una cinquantina i giovani identificati dai militari dell’Arma e che adesso saranno interrogati per cercare di ricostruire tutta la vicenda. Il momento dello scontro era fissato intorno all’ora di cena in piazza Aldo Moro. Uno di fronte all’altro si sono trovati due gruppi di giovani, uno composto da un’ottantina di ragazzi del Paese e l’altro da un ...

