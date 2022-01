[SWITCH] Rilasciato EdiZon v3.1.0 Final Release (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo sviluppatore WerWolv ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di EdiZon con la nuova versione 3.1.0.EdiZon è un ottima applicazione per Nintendo SWITCH che vi permette di effettuare il dump,la modifica o l’iniezione dei file di salvataggio con i cheat direttamente sulla vostra console. Panoramica EdiZon è costituito da 3 diverse funzionalità principali. Salva la gestione dei file Estrazione dei salvataggi di gioco. Iniezione di salvataggi di gioco estratti (il tuo e i tuoi amici salvano i file). Caricamento dei file di salvataggio direttamente su https://anonfile.com . Estrazione in batch di tutti i file di salvataggio di tutti i giochi sul sistema. Salva modifica file Modifica del salvataggio su console facile da usare, con script e facilmente espandibile. Supporto per script Lua e ... Leggi su gamesandconsoles (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo sviluppatore WerWolv haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 3.1.0.è un ottima applicazione per Nintendoche vi permette di effettuare il dump,la modifica o l’iniezione dei file di salvataggio con i cheat direttamente sulla vostra console. Panoramicaè costituito da 3 diverse funzionalità principali. Salva la gestione dei file Estrazione dei salvataggi di gioco. Iniezione di salvataggi di gioco estratti (il tuo e i tuoi amici salvano i file). Caricamento dei file di salvataggio direttamente su https://anonfile.com . Estrazione in batch di tutti i file di salvataggio di tutti i giochi sul sistema. Salva modifica file Modifica del salvataggio su console facile da usare, con script e facilmente espandibile. Supporto per script Lua e ...

