Omicron e bambini | quest' anno arriveranno i ' rinforzi' dei vaccini pediatrici | ecco quali

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per ora in Europa c'è solo una soluzione vaccinale per gli under - 12. Il 'pediatrico', a dose ridotta. Mapotrebbero arrivare nuovi ritrovati per velocizzare le campagne vaccinali, a ...

Perché vaccinare i? La ricerca ha dimostrato che i vaccini, anche per i, funzionano per evitare i casi gravi di Covid - 19 e le complicazioni sia a breve sia a lungo termine. Tra ...La malattia ha un andamento pandemico, ihanno grossi rischi. Per un vaccino pediatrico perci vorranno mesi. La scelta è se vaccinarli o far loro sperimentare la malattia; noi ...Omicron non è Delta e non la variante Inglese ... La situazione è rapidamente evolutiva e non è più possibile effettuare trasporti di bambini Covid in biocontenimento da Benevento al Cilento ...Per ora in Europa c’è solo una soluzione vaccinale per gli under-12. Il Pfizer “pediatrico”, a dose ridotta. Ma quest’anno potrebbero arrivare nuovi ritrovati ...