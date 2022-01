MULTI Rilasciato OpenSupaplex v7 2-beta1

Leggi su gamesandconsoles

(Di domenica 16 gennaio 2022) Lo sviluppatore sergiou87 hauna nuova beta dicon la nuova versione 7.2.Supaplex è un videogioco creato da Philip Jespersen e Michael Stopp, due studenti svizzeri, e pubblicato da Digital Integration nel 1991.E’ un clone esteso di Boulder Dash, ma introduce una serie di nuovi elementi che non erano presenti in Boulder Dash, inclusi bug, pezzi di base che causano casualmente scariche elettrostatiche pericolose per la vita, porte, che limitano il movimento di Murphy in direzioni specifiche, e terminali, che attivano i dischi di utilità gialli. I dischi di utilità sono floppy disk esplosivi e sono disponibili in tre diversi colori: i dischi arancioni funzionano come gli Zonk, ma esplodono quando vengono colpiti o quando cadono. I dischi gialli non cadono ancora possono essere spinti in qualsiasi direzione, ma non tirati ed ...