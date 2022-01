LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia torna in pista dopo la caduta (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperG La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista denominata “Kälberloch”, con la sua iconica “picchiata” dopo il cancelletto, e diverse curve davvero complicate, come la “Panorama”, si tornerà in azione dopo la discesa di ieri. La gara odierna prenderà il via alle ore 11.30 e metterà in palio altri 100 punti pesanti in ottica rincorsa alla Sfera di Cristallo e, non ultimo, per la graduatoria di specialità. Quali saranno le favorite di oggi? In ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLa classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulladenominata “Kälberloch”, con la sua iconica “picchiata”il cancelletto, e diverse curve davvero complicate, come la “Panorama”, si tornerà in azionela discesa di ieri. La gara odierna prenderà il via alle ore 11.30 e metterà in palio altri 100 punti pesanti in ottica rincorsa alla Sfera di Cristallo e, non ultimo, per la graduatoria di specialità. Quali saranno le favorite di oggi? In ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: l'Italia punta su Vinatzer e Razzoli, gara imprevedibile - infoitsport : LIVE – SCI ALPINO, DISCESA MASCHILE sabato Wengen 2022: aggiornamenti in DIRETTA - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris terzo! in testa alla classifica di specialità! - OA… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris terzo! E' in testa alla classifica di specialità! - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris terzo! E' in testa alla classifica di specialità! -… -