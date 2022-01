Il Real Madrid vince la Supercoppa di Spagna: Ancelotti sempre più nella storia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa di Spagna, un altro trofeo per un allenatore straordinario come Carlo Ancelotti. I Blancos hanno superato l’Athletic Bilbao con il risultato di 2-0, le reti sono state Realizzate da Modric al 38? ed il solito Benzema al 52?. Due episodi anche nel finale, l’espulsione di Militao e il calcio di rigore sbagliato da Raul Garcia. Carlo Ancelotti è sempre più nella storia, l’allenatore italiano ha vinto il ventesimo titolo, il quinto col Real Madrid. La stagione dei Blancos è sempre più interessante, i Blancos guidano la classifica della Liga spagnola con merito e anche in Champions League le prospettive sono molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilha vinto ladi, un altro trofeo per un allenatore straordinario come Carlo. I Blancos hanno superato l’Athletic Bilbao con il risultato di 2-0, le reti sono stateizzate da Modric al 38? ed il solito Benzema al 52?. Due episodi anche nel finale, l’espulsione di Militao e il calcio di rigore sbagliato da Raul Garcia. Carlopiù, l’allenatore italiano ha vinto il ventesimo titolo, il quinto col. La stagione dei Blancos èpiù interessante, i Blancos guidano la classifica della Liga spagnola con merito e anche in Champions League le prospettive sono molto ...

