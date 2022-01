Il primo congresso di Azione Bergamo: Enrico Zucchi segretario (Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. Si è tenuto per via telematica causa Covid il primo congresso provinciale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Tra gli intervenuti è emersa l’esigenza di obiettivi chiari su FormAzione, Lavoro, Produttività e più in generale sulla politica cittadina e provinciale. Enrico Zucchi è stato eletto segretario provinciale e ha commentato: “Un evento riuscito e un congresso che molti iscritti chiedevano da tempo. Il livello di partecipAzione ha rispettato le aspettative e siamo contenti di aver dato legittimità e continuità ad un progetto e ad una modalità di fare politica che stiamo portando avanti sul territorio da più di due anni”. Niccolò Carretta, coordinatore regionale del Partito e consigliere in Regione, si ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022). Si è tenuto per via telematica causa Covid ilprovinciale di, il partito di Carlo Calenda. Tra gli intervenuti è emersa l’esigenza di obiettivi chiari su Form, Lavoro, Produttività e più in generale sulla politica cittadina e provinciale.è stato elettoprovinciale e ha commentato: “Un evento riuscito e unche molti iscritti chiedevano da tempo. Il livello di partecipha rispettato le aspettative e siamo contenti di aver dato legittimità e continuità ad un progetto e ad una modalità di fare politica che stiamo portando avanti sul territorio da più di due anni”. Niccolò Carretta, coordinatore regionale del Partito e consigliere in Regione, si ...

