Focolaio in crociera, i passeggeri verso la class action: «Ci hanno fatto credere di stare in una bolla senza Coronavirus» (Di domenica 16 gennaio 2022) Una class action contro MSC con l’obiettivo di ottenere risarcimenti per la crociera di Capodanno nel Mediterraneo durante la quale è esploso un Focolaio di 120 contagiati dal Coronavirus. Secondo le denunce raccolte in un dossier dall’associazione di consumatori Codici, che per il momento sta rappresentando oltre un centinaio di persone, i 5.000 passeggeri imbarcati sarebbero stati fatti circolare a bordo, negli spazi comuni, senza alcun rispetto per il distanziamento, nelle zone ristorante e nelle aree ludiche della nave, a volte anche senza mascherine. Le segnalazioni parlano di assembramenti, brindisi di Capodanno a stretto contatto, gel significante spesso esaurito. In allegato al sostanzioso dossier ci sono tanto di foto e video che testimoniano ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Unacontro MSC con l’obiettivo di ottenere risarcimenti per ladi Capodanno nel Mediterraneo durante la quale è esploso undi 120 contagiati dal. Secondo le denunce raccolte in un dossier dall’associazione di consumatori Codici, che per il momento sta rappresentando oltre un centinaio di persone, i 5.000imbarcati sarebbero stati fatti circolare a bordo, negli spazi comuni,alcun rispetto per il distanziamento, nelle zone ristorante e nelle aree ludiche della nave, a volte anchemascherine. Le segnalazioni parlano di assembramenti, brindisi di Capodanno a stretto contatto, gel significante spesso esaurito. In allegato al sostanzioso dossier ci sono tanto di foto e video che testimoniano ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Focolaio in crociera, i passeggeri verso la class action: «Ci hanno fatto credere di stare in una bolla senza Coronaviru… - GiordanoBattini : RT @Miti_Vigliero: Focolaio in crociera, i passeggeri verso la class action: «Ci hanno fatto credere di stare in una bolla senza Coronaviru… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Focolaio in crociera, i passeggeri verso la class action: «Ci hanno fatto credere di stare in una bolla senza Coronaviru… - pualai : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassare era… - 50GENNY : RT @Miti_Vigliero: Focolaio in crociera, i passeggeri verso la class action: «Ci hanno fatto credere di stare in una bolla senza Coronaviru… -