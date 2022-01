Capo Verde vs Camerun | pronostico e possibili formazioni

(Di domenica 16 gennaio 2022) Cercando di mantenere il loro record senza macchia alla Coppa d’Africa di quest’anno, ilaffronteràal Paul Biya Stadium lunedì 17 gennaio. Ilsi è già qualificato agli ottavi, mentrecerca di raggiungere la nazione ospitante negli ottavi di finale con un risultato positivo a Olembe. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha ottenuto due vittorie in altrettante partite dopo la vittoria in rimonta per 4-1 sull’Etiopia giovedì. Gli uomini di Toni Conceicao si ritrovano in svantaggio in un attimo ...

Burkina Faso ha vinto per 0 - 1 la partita inaugurale contro Capo Verde mentre ha perso 2 - 1 contro il Camerun. É secondo nel raggruppamento con tre punti. L'Etiopia ha perso entrambe le precedenti partite. Giovedì 13 gennaio 2022 allo stadio Stade d'Olembé andrà in scena Capo Verde - Burkina Faso, gara valida per la giornata 2 del campionato African Nations Cup, il fischio di inizio é in programma per...