Alle 12 è lunch match con Trento

Advertising

g_lascala : RT @RadioRossonera: VENERDÍ con @RadioRossonera ?? ?? CHIAMA MILAN alle 10.00 ?? LUNCH PRESS alle 13.00 con @RickyTrevisani ?? PELLE ROSSONE… - dinamo_sassari : Domenica alle 12 nel lunch match della 15° giornata la Dinamo affronterà @AquilaBasketTN ????? ?? Le parole di coac… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: VENERDÍ con @RadioRossonera ?? ?? CHIAMA MILAN alle 10.00 ?? LUNCH PRESS alle 13.00 con @RickyTrevisani ?? PELLE ROSSONE… - matteomarengo1 : RT @RadioRossonera: VENERDÍ con @RadioRossonera ?? ?? CHIAMA MILAN alle 10.00 ?? LUNCH PRESS alle 13.00 con @RickyTrevisani ?? PELLE ROSSONE… - RadioRossonera : VENERDÍ con @RadioRossonera ?? ?? CHIAMA MILAN alle 10.00 ?? LUNCH PRESS alle 13.00 con @RickyTrevisani ?? PELLE ROS… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle lunch

Tiscali.it

"Affrontiamo una squadra che ha gerarchie definite, fisica e che difende molto, sarà una partita complicata e difficile, noi dobbiamo sfruttare la vittoria di Bologna per dare continuitànostre ...Apertura12.30 e subito linea almatch di Serie A, Sassuolo - Verona, con Diego Carmignani e Nicola Zanarini. In contemporanea la Coppa del Mondo di Sci con i risultati del SuperG ...Ecco le formazioni ufficiali di Venezia e Milan, in campo alle 12.30 per il lunch match della 21esima giornata di campionato. VENEZIA: Romero, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Cuisance, Busio ...