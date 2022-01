Travolse due turisti e li uccise sul Lago di Garda | per la prima volta il numero due di Lenovo presente in aula al processo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Da vicepresidente senior del business commerciale di, il colosso informatico da 60 miliardi di fatturato all’anno e oltre 70mila dipendenti, il tedesco Christian Teismann è abituato a trattare ogni giorno affari mondiali. Ma per un giorno ha dovuto piegarsi alla gogna di un’di Tribunale, a Brescia, dove è comparso in quanto imputato di duplice omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso. Il manager è proprietario (ed era a bordo) del motoscafo Riva Aquarama, che la sera del 19 giugno scorso nel golfo di Salònella notte una piccola imbarcazione con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, di 37 e 25 anni, uccidendoli. Lui ha sempre detto che nel momento dell’impatto stava dormendo. Al timone c’era un altro manager tedesco, Patrick Kassen, che dopo l’impatto non si era fermato, sostenendo di non essersi ...

In aula il consulente del pm: «Il gozzo era visibile». Per la prima volta Teismann in udienza P iù volte ha scambiato parole con l'amico e connazionale seduto nel banco davanti a lui (e da 5 mesi ai d ...Nella relazione sulla dinamica dello schianto tra barche in cui morirono Greta ed Umberto, il consulente della Procura rileva che il gozzo dei due giovani era visibile da due miglia di distanza.