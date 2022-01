Torino, piace Seck della Spal: i dettagli dell’operazione (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Torino sta seguendo con molta attenzione Demba Seck della Spal, il Ds Vagnati avrebbe già mandato l’offerta agli estensi Nome nuovo per l’attacco del Torino. Nella lista del Ds Vagnati, oltre a Pellegri, c’è anche Demba Seck. Il Ds lo conosce dai tempi della Spal e lo stima molto avendolo visto da vicino in quel periodo. Il classe 2001 sta giocando con continuità in Serie B e i granata starebbero pensando al colpo per il futuro. Acquisto a titolo definitivo a 2,5 milioni di euro la proposta del Torino. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilsta seguendo con molta attenzione Demba, il Ds Vagnati avrebbe già mandato l’offerta agli estensi Nome nuovo per l’attacco del. Nella lista del Ds Vagnati, oltre a Pellegri, c’è anche Demba. Il Ds lo conosce dai tempie lo stima molto avendolo visto da vicino in quel periodo. Il classe 2001 sta giocando con continuità in Serie B e i granata starebbero pensando al colpo per il futuro. Acquisto a titolo definitivo a 2,5 milioni di euro la proposta del. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

