Sparatoria in auto | rapper 28enne freddato davanti ai figli | una canzone suona come un drammatico presagio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria auto

Un uomo è rimasto ferito, in modo lieve, in unaavvenuta nelle prime ore del giorno a Torino. Era con altre persone a bordo di una Fiat Punto, colpita dai proiettili esplosi da un'di colore scuro in via Chambery, nel quartiere Pozzo ...TORINO "nella notte in via Chambery a Torino. Intorno alle 5 alcune persone a bordo di un'scura hanno bloccato una Fiat Punto su cui viaggiavano tre uomini di nazionalità marocchina. Pare che, ...Una lite tra autotrasportatori in provincia di Benevento è finita a colpi di pistola, con due feriti e un arrestato.Sparatoria nella notte in via Chambery a Torino. Intorno alle 5 alcune persone a bordo di un'auto scura hanno blocato una Fiat Punto su cui viaggiavano ...