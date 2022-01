Sci alpino, slalom maschile Wengen 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 15 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Wengen 2022, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’incredibile recupero di Vinatzer dal 28esimo al settimo posto ad Adelboden e la splendida nona posizione di Razzoli, si torna in pista per un altro imperdibile appuntamento. Atleti in pista a partire dalle ore 10.15 di domani, domenica 16 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Dopo l’incredibile recupero di Vinatzer dal 28esimo al settimo posto ad Adelboden e la splendida nona posizione di Razzoli, si torna in pista per un altro imperdibile appuntamento. Atleti in pista a partire dalle ore 10.15 di, domenica 16 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - infoitsport : Sci alpino, SLALOM MASCHILE Wengen 2022 DOMANI in tv: programma, orari e diretta streaming - Gazzetta_it : Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' -