Salvata dall' ex violento grazie al braccialetto anti-stalker 

Leggi su agi

(Di sabato 15 gennaio 2022) AGI -dal dispositivostalker. È il lieto fine della brutta avventura vissuta da una donna di 37 anni, avvicinata dal suo ex in violazione del divieto impostogli dal tribunale: l'uomo, un 33enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini. La vittima, dopo aver denunciato le violenze subite dal partner, era riuscita a troncare la relazione mentre per l'ex il gip di Roma aveva disposto il divieto di avvicinamento conelettronico. Una misura cautelare “rinforzata” dal dispositivo elettronico d'allarme che la donna aveva acconsentito a portare sempre con sé. Un piccolo strumento che, ieri sera, l'hada probabili ulteriori aggressioni e ha consentito ai militari di far scattare le manette ai polsi dell'uomo accusato di ...