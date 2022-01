Salernitana Lazio 0-2 LIVE: ancora Immobile, biancocelesti sul velluto (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Lazio si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Lazio 0-2 MOVIOLA 1? Al via la sfida dell’Arechi 7? GOL Lazio – Magia di Milinkovic che di tacco al volo assiste il rimorchio di Immobile: sinistro di prima intenzione e biancocelesti avanti 10? GOL Lazio – Pedro fugge a destra, cross rasoterra per Immobile che entra in porta con il pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Al via la sfida dell’Arechi 7? GOL– Magia di Milinkovic che di tacco al volo assiste il rimorchio di: sinistro di prima intenzione eavanti 10? GOL– Pedro fugge a destra, cross rasoterra perche entra in porta con il pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo ...

Advertising

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - rtb_nyc : #: HI SERIE A: SALERNITANA 0NAND LAZIO 2 GOOOL..C .IMMOBILE. 10 .MINUTES:?????????????????? - AbateCapitano : Se state vedendo Salernitana-Lazio sappiate che è merito della Lega e del suo protocollo. Campionato falsato e dir poco. - Cobretti_80 : Salernitana Lazio non sembra neanche una partita di calcio professionistico, assomiglia a una esibizione -