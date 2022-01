Renzo Arbore è Cavaliere di Gran Croce L’alta onorificenza consegnata dal presidente Mattarella

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha nominatodial Merito della Repubblica Italiana”. Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale. Poche parole accompagnate dalla foto del momento in cui il Capo dello Stato consegnaalde e geniale artista foggiano, 84 primavere.diSi tratta di un riconoscimento molto prestigioso per lo straordinario showman, portabandiera dell’arte e della musica italiana nel mondo. Che ha rivoluzionato il linguaggio televisivo degli anni ’70-80. Le onorificenze cavalleresche partono dal Cavalierato della Repubblica, salendo fino a quella di ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominatoCavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Il post è sul profilo Twitter del Quirinale. Leggi anche - La notizia è accompagnata da una foto che ritrae il capo dello ...Sull'account Twitter del Quirinale la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l'onorificenza Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominatoCavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. È quanto si legge sull'account Twitter del Quirinale, dove viene postata la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l'..."Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana". Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale.Renzo Arbore è stato nominato Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, oltre che per ciò che rappresenta nel panorama culturale e dello spettacolo, ...