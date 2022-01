Quirinale, i tre no di Salvini a Letta: no a un accordo sul capo dello Stato, no al Mattarella bis e a Draghi al Colle (Di domenica 16 gennaio 2022) Per il leader della Lega non bisogna «tirare per la giacca Mattarella e il premier Draghi, che deve restare a Palazzo Chigi. Dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla sinistra, questa volta i numeri offrono al centrodestra l’onore e l’onere di avanzare una proposta: non accettiamo veti, esclusioni o arroganze» Leggi su corriere (Di domenica 16 gennaio 2022) Per il leader della Lega non bisogna «tirare per la giaccae il premier, che deve restare a Palazzo Chigi. Dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla sinistra, questa volta i numeri offrono al centrodestra l’onore e l’onere di avanzare una proposta: non accettiamo veti, esclusioni o arroganze»

