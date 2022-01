Pd: intesa su un alto profilo, non di parte per il Colle (Di sabato 15 gennaio 2022) La direzione Pd all'unanimità "affida" al segretario Enrico Letta e alle capigruppo il mandato "di seguire le trattative per l'elezione del presidente della Repubblica." Necessario per i Dem "... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 gennaio 2022) La direzione Pd all'unanimità "affida" al segretario Enrico Letta e alle capigruppo il mandato "di seguire le trattative per l'elezione del presidente della Repubblica." Necessario per i Dem "...

zazoomblog : Quirinale intesa in direzione Pd per «una figura di alto profilo istituzionale». Letta: «No a un capo politico» -… - parlamentonews : QUIRINALE, PD,INTESA SU PROFILO ALTO A PARTIRE DA MAGGIORANZA - nonnagi2000gmai : RT @sruotolo1: #Quirinale Appare evidente che fino a quando la destra propone #Berlusconi non c’è possibilità di intesa. Sarebbe il caso pe… - EmaExcud1991 : RT @sruotolo1: #Quirinale Appare evidente che fino a quando la destra propone #Berlusconi non c’è possibilità di intesa. Sarebbe il caso pe… - turidda75 : RT @sruotolo1: #Quirinale Appare evidente che fino a quando la destra propone #Berlusconi non c’è possibilità di intesa. Sarebbe il caso pe… -