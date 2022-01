Oroscopo Marco Pesatori 16 gennaio 2022: Luna deliziosa per Pesci (Di sabato 15 gennaio 2022) Avanza senza freni la rubrica incentrata sull'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rilascia le sue immancabili previsioni sull'ultima giornata della settimana. Non resta che scoprire che cosa hanno in serbo gli astri per il proprio segno zodiacale per domenica 16 gennaio 2022, dando una sbirciata anche alla valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 16 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Siete in fase brontolona, con tendenza a vedere grigio dappertutto. Questo non va tanto bene per quanto riguarda i dialoghi d'amore, la persona che amate potrebbe irritarsi. Meglio tenere l'umore sotto stretto controllo. ?? Toro - ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 15 gennaio 2022) Avanza senza freni la rubrica incentrata sull'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rilascia le sue immancabili previsioni sull'ultima giornata della settimana. Non resta che scoprire che cosa hanno in serbo gli astri per il proprio segno zodiacale per domenica 16, dando una sbirciata anche alla valutazione da una a cinque stelle.del giorno 16: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Siete in fase brontolona, con tendenza a vedere grigio dappertutto. Questo non va tanto bene per quanto riguarda i dialoghi d'amore, la persona che amate potrebbe irritarsi. Meglio tenere l'umore sotto stretto controllo. ?? Toro - ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 15 gennaio 2022: fine settimana a 5 stelle per Sagittario - FedericaSure : @SimoneBellandi1 @magnomiche @marco_sampietro ?? Chi la dileggia, la svilisce, si perde parti di mistero che varreb… - infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 14 gennaio 2022: Acquario scattanti - Marco_V_82 : L'unico oroscopo che suscita in me un minimo interesse - infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 9 gennaio 2022: Leone rombanti -