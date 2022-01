Letta “Serve un patto di legislatura tra le forze di maggioranza”

(Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con i nostri alleati il dialogo è molto positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, aprendo la riunione congiunta della direzione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. “Noi crediamo che sia sbagliato chiudere le porte al dialogo, e con la decisione di ieri le porte sono state chiuse” ha aggiunto “noi vogliamo riaprire quelle porte, proponiamo un'iniziativa che attraverso tre punti crei undiche consenta di arrivare al 2023: l'elezione di una o un presidente della Repubblica che sia una figura istituzionale, super partes, di garanzia, dare energia e forza per i 14 prossimi mesi di governo trovino delle risposte efficaci in continuità con quanto stiamo facendo adesso, completare alcune fondamentali riforme. Per tutto questoun accordo tra tutte le ...

... il significato Sulla scelta di Berlusconi come candidato alla presidenza, che si è detto da ... Per Draghi al Quirinaleuna proposta ben più ampia del Pd'. Lega: 'Priorità prossimo ...... non esiste: i due schieramenti si equivalgono,un nome non di parte'. Da ex ministro delle ... 'La nostra strategia è sempre stata molto lineare:ha chiesto dal primo momento un confronto ...ROMA (ITALPRESS) – “Con i nostri alleati il dialogo è molto positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo la riunione congiunta della direzione nazionale e dei gruppi parlamentari ...Roma, 15 gen "In Parlamento nessuno ha la maggioranza. Il Parlamento è una unione di minoranze. Ognuno deve considerare questo lavoro con rispetto, delicatezza ...