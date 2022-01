Gf Vip 6, Delia Duran scoppia in lacrime e parla della crisi con Alex Belli (Di sabato 15 gennaio 2022) Delia Duran, ieri sera, è entrata nella Casa del Gf Vip 6 ed è diventata ufficialmente una nuova concorrente. La modella ha spiegato la situazione con Alex Belli a Manila Nazzaro. Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere. Devo controllare anche questo. C’è un dolore interno che devo ancora superare, curare e quello mi porta ad essere a volte molto dura. Nonostante Delia abbia parlato col marito, i due non riescono a superare il momento: “Non troviamo un punto d’incontro, per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo.” Manila ha cercato di rassicurare Delia ed ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022), ieri sera, è entrata nella Casa del Gf Vip 6 ed è diventata ufficialmente una nuova concorrente. La moha spiegato la situazione cona Manila Nazzaro. Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere. Devo controllare anche questo. C’è un dolore interno che devo ancora superare, curare e quello mi porta ad essere a volte molto dura. Nonostanteabbiato col marito, i due non riescono a superare il momento: “Non troviamo un punto d’incontro, per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo.” Manila ha cercato di rassicurareed ...

