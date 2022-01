Formazioni ufficiali Salernitana Lazio: le scelte degli allenatori (Di sabato 15 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Salernitana Lazio match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Salernitana Lazio, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022. Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric; Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ranieri; Bonazzoli, Gondo. All.: Colantuono L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric; Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.(3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ranieri; Bonazzoli, Gondo. All.: Colantuono L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Salernitana-Lazio LIVE, le formazioni ufficiali: Luis Alberto insieme a Milinkovic, granata in totale emergenza - TuttoMercatoWeb : Salernitana-Lazio, formazioni ufficiali: esordio in Serie A per Motoc. Sarri sceglie Patric in difesa - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #SalernitanaLazio - LALAZIOMIA : Salernitana- Lazio, le formazioni ufficiali - MondoNapoli : Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio: le scelte di Colantuono e Sarri - -