Fabrizio Corona vittima di un incidente stradale: lo schianto sulla A1, le sue condizioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Momento negativo per Fabrizio Corona, che dopo essere stato al centro di numerose voci in questi ultimi giorni per fatti accaduti in passato, è rimasto adesso coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è registrato esattamente sull'autostrada A1. Stando a quanto appreso, l'ex re dei paparazzi non era al volante dell'auto, ma era un passeggero della stessa. La vettura ha avuto un forte impatto laterale con un altro veicolo, mentre si trovava nei pressi del km 176 in direzione Milano. Recentemente Giacomo Urtis ha tirato in ballo Fabrizio Corona, infatti i due avrebbero avuto una relazione sentimentale: ""Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo 'eppure è lui, io lo conosco', mi giro e gli dico 'ciao io sono Giacomo', lui mi dice ...

