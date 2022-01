Fabrizio Corona, viene a galla la storia con Giacomo Urtis: “l’amore della mia vita” (Di sabato 15 gennaio 2022) Fabrizio Corona esplode in una nuova verità nascosta: ecco la storia con Giacomo Urtis, andavano a letto insieme? Dopo alcuni mesi di silenzio dall’ultima folle uscita del re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, l’uomo torna a far discutere. Questa volta lo showman finisce nel mirino del gossip per alcune dichiarazioni,molto pesanti, da parte di Giacomo Urtis. Fabrizio Corona e Giacomo UrtisQuello che ha raccontato, in queste ore, ha sconvolto i fan di Corona e dello stesso Giacomo Urtis, poiché sembrerebbe che tra i due ci fosse un legame più che intimo. “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io ... Leggi su topicnews (Di sabato 15 gennaio 2022)esplode in una nuova verità nascosta: ecco lacon, andavano a letto insieme? Dopo alcuni mesi di silenzio dall’ultima folle uscita del re dei Paparazzi,, l’uomo torna a far discutere. Questa volta lo showman finisce nel mirino del gossip per alcune dichiarazioni,molto pesanti, da parte diQuello che ha raccontato, in queste ore, ha sconvolto i fan die dello stesso, poiché sembrerebbe che tra i due ci fosse un legame più che intimo. “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io ...

