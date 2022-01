Covid, Iss: non vaccinati in intensiva 38 volte più di vaccinati terza dose (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster: 38 volte superiore. E’ uno dei dati che emergono dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. REINFEZIONI – “Dal 24 agosto 2021”, giorno in cui i casi di reinfezione Covid sono stati inclusi nel flusso dati giornaliero, “al 12 gennaio 2022, sono stati notificati 70.629 casi di reinfezione” da Sars-CoV-2, “pari al 2,5% del totale dei casi segnalati (totale prime diagnosi dal 24 agosto)”. In particolare, “fino al 13 dicembre ogni settimana le reinfezioni rappresentavano circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricoverati perin terapiaè pari a 26,7 ogni 100mila per i none a 0,7 ogni 100mila per icon ciclo completo piùaggiuntiva/booster: 38superiore. E’ uno dei dati che emergono dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di-19 in Italia. REINFEZIONI – “Dal 24 agosto 2021”, giorno in cui i casi di reinfezionesono stati inclusi nel flusso dati giornaliero, “al 12 gennaio 2022, sono stati notificati 70.629 casi di reinfezione” da Sars-CoV-2, “pari al 2,5% del totale dei casi segnalati (totale prime diagnosi dal 24 agosto)”. In particolare, “fino al 13 dicembre ogni settimana le reinfezioni rappresentavano circa ...

