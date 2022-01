Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 12.000 casi: salgono ancora i ricoveri (Di sabato 15 gennaio 2022) Lieve calo di positivi oggi nel Lazio rispetto alla giornata di ieri, quando il bollettino ha riportato ben 15.307 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, invece, nella Regione si sono registrati oltre 12.000 casi, per l’esattezza 12.096. salgono ancora i ricoveri, con un incremento di 59 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale, mentre restano stabili le terapie intensive. Attualmente nel Lazio sono 211442 i cittadini positivi: 1734 sono ricoverati, 204 sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri (fortunatamente la maggior parte) sono in isolamento domiciliare. Leggi anche: Lazio a rischio zona arancione: i dati aggiornati su ricoveri e terapie intensive Lazio a rischio zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Lieve calo di positivinelrispetto alla giornata di ieri, quando il bollettino ha riportato ben 15.307 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, invece, nella Regione si sono registrati12.000, per l’esattezza 12.096., con un incremento di 59 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale, mentre restano stabili le terapie intensive. Attualmente nelsono 211442 i cittadini positivi: 1734 sono ricoverati, 204 sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri (fortunatamente la maggior parte) sono in isolamento domiciliare. Leggi anche:a rischio zona arancione: i dati aggiornati sue terapie intensivea rischio zona ...

Advertising

amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - sysmedia68 : RT @News24_it: Covid Italia, news di oggi, report terapie intensive: i non vaccinati sono 38 volte in più dei vaccinati con terza dose - Fa… - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #15gennaio #Coronavirus #COVID19 - News24_it : Covid Italia, news di oggi, report terapie intensive: i non vaccinati sono 38 volte in più dei vaccinati con terza… - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 12.000 casi: salgono ancora i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid oggi Veneto, 19.539 contagi e 15 morti: bollettino 15 gennaio I dati della Regione Sono 19.539 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Veneto, secondo i dati covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. I casi attualmente positivi salgono, dunque, a 249.145.

Covid, Ancora 610 i positivi nella Tuscia Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 35 sono attualmente ricoverate nel ... Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 28892.

Covid, news. Iss, aumentano contagi tra operatori sanitari e ricoveri bimbi under 5. LIVE Sky Tg24 Coronavirus in Toscana, oltre 11700 casi: in calo le terapie intensive In Toscana sono 571.128 i casi di positività al Coronavirus, 11.761 in più rispetto a ieri (4.866 confermati con tampone molecolare e 6.895 da test rapido antigenico). Sono invece 17.355 i soggetti ...

Cagliari, boom di contagi: 9 giocatori sono positivi al Covid Non c'è pace in casa Cagliari. La società tramite i propri canali ha fatto sapere che la conferenza stampa di Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 15.20 di ...

I dati della Regione Sono 19.539 i nuovi contagi da, 15 gennaio 2022 in Veneto, secondo i dati covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. I casi attualmente positivi salgono, dunque, a 249.145.Al momento, delle persone refertate positive al, 35 sono attualmente ricoverate nel ... Adi cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 28892.In Toscana sono 571.128 i casi di positività al Coronavirus, 11.761 in più rispetto a ieri (4.866 confermati con tampone molecolare e 6.895 da test rapido antigenico). Sono invece 17.355 i soggetti ...Non c'è pace in casa Cagliari. La società tramite i propri canali ha fatto sapere che la conferenza stampa di Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 15.20 di ...