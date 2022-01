Coronavirus in Toscana: 19 morti (13 uomini e 6 donne), oggi 15 gennaio. E 11.761 contagi (Di sabato 15 gennaio 2022) FIRENZE – Sono 19 i morti per Coronavirus, oggi 15 gennaio, in Toscana. Si tratta di 13 uomini e 6 donne con età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 19 persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) FIRENZE – Sono 19 iper15, in. Si tratta di 13e 6con età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 19 persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Alberto59032372 : Covid, in Toscana 4° ondata rallenta: 11.761 nuovi casi, 19 decessi.Nn rallenta ma in toscana la tracciabilità, sec… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 19 morti (13 uomini e 6 donne), oggi 15 gennaio. E 11.761 contagi - infoitinterno : Coronavirus: in Toscana altri 11.761 casi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,48% - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 15 gennaio 2022 - infoitinterno : Coronavirus, i dati di oggi in Toscana -