Chi è Richard Williams, l'uomo che ha trasformato Serena e Venus in un fenomeno (Di sabato 15 gennaio 2022) Molto fuori dalle righe, decisamente visionario, ma con la lucida follia di chi sa cosa fare e dove vuole arrivare. Anzi, dove voleva fare arrivare le sue figlie, ancora prima che nascessero. Il 13 gennaio esce nelle sale cinematografiche Una famiglia vincente - King Richard, la storia di Richard Williams, padre di Venus e Serena, la coppia di sorelle più vincente nella storia del tennis, 30 titoli del Grande Slam in due (7 Venus e 23 Serena) e 14 insieme nel doppio, oltre 120 tornei vinti e più di 300 settimane in cima alle classifiche mondiali. Due carriere di altissimo livello con una figura in comune e fondamentale, quella del padre Richard. Nel ghetto di Los Angeles Papà Richard non ha nulla a che vedere con quelle figure da ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Molto fuori dalle righe, decisamente visionario, ma con la lucida follia di chi sa cosa fare e dove vuole arrivare. Anzi, dove voleva fare arrivare le sue figlie, ancora prima che nascessero. Il 13 gennaio esce nelle sale cinematografiche Una famiglia vincente - King, la storia di, padre di, la coppia di sorelle più vincente nella storia del tennis, 30 titoli del Grande Slam in due (7e 23) e 14 insieme nel doppio, oltre 120 tornei vinti e più di 300 settimane in cima alle classifiche mondiali. Due carriere di altissimo livello con una figura in comune e fondamentale, quella del padre. Nel ghetto di Los Angeles Papànon ha nulla a che vedere con quelle figure da ...

