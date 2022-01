C'è posta per te 2022: Can Yaman super ospite della seconda puntata, stasera su Canale 5 (Di sabato 15 gennaio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:30 appuntamento con C'è posta per te 2022, il people show condotto da Maria De Filippi: Can Yaman è il super ospite della seconda puntata. Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con il secondo appuntamento di stagione. Maria De Filippi è tornata ad essere la regina del sabato sera sul piccolo schermo, nonostante la concorrenza di Carlo Conti su Rai1: la prima puntata una settimana fa è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori. E c'è grande attesa per i dati di domani mattina anche perchè, per la seconda puntata, il people show potrà sfoderare un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 gennaio 2022)su5 alle 21:30 appuntamento con C'èper te, il people show condotto da Maria De Filippi: Canè il. Torna C'èper tesu5 alle 21:30, con il secondo appuntamento di stagione. Maria De Filippi è tornata ad essere la regina del sabato sera sul piccolo schermo, nonostante la concorrenza di Carlo Conti su Rai1: la primauna settimana fa è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori. E c'è grande attesa per i dati di domani mattina anche perchè, per la, il people show potrà sfoderare un ...

