Bomba Rai | Alberto Matano a spasso mano nella mano con la famosa collega Lui confessa | “E’ stato un colpo di fulmine”

(Di sabato 15 gennaio 2022)con lei: èundi. Il famoso conduttoreè uscito con una donna famosissima: Ecco chi è. Senza dubbioè uno dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Dopo aver lavorato per tanti anni nel giornalismo, oggi è uno dei volti più iconici della tv generalista e la sua popolarità è aumentata a dismisura. Un esempio è il suo profilo Instagram, che oggi vanta quasi 200mila follower e che lui aggiorna regolarmente con nuovi contenuti. Solo poche ore fa, infatti, una sua story ha attirato molto l’attenzione. Per tanti anniuno dei busti più famosi del TG1, ma qualche tempo fa ha deciso di ...

zazoomblog : Bomba in Rai i due conduttori costretti a pesanti misure: l’hanno dovuto fare! - #Bomba #conduttori #costretti… - _robiesposito : RT @gsicurotg2: Una donna nella casa distrutta da un drone. La bomba ha sfondato il tetto e le ha ucciso il marito e il figlio. Cercavano… - EnricoPampaloni : @divincenzop @Arturo_Scotto il punto e' diverso. Al momento con il 2% di rappresentanza i social li fanno sentire v… - ziamseyes : Se fanno mettere Giulia con quello nuovo io metto una bomba alla rai #DocNelleTueMani2 - CPatuto : Se lo hanno fatto morire offscreen giuro che mi faccio birillare sappiatelo, una bomba sotto la sede della Rai #docnelletuemani2 -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Rai

ultimaparola.com

E, come lo scorso anno, anche gli ascolti in(nelle due sedi di Milano e Roma) si sono svolte ... Voto: 6,50 Mahmood e Blanco con "Brividi" La coppia(una macchina macina streaming ...... Maria, moglie di Ninuccio che consigliò di ridurre la dimensione dellaaffinché non si ... Nella primigenia della bombetta martinese ci sono sulla rete delle trasmissioni radiofoniche della...Alberto Matano a spasso con lei: è stato un colpo di fulmine. Il famoso conduttore Alberto Matano è uscito con una donna famosissima ...Spunta un nome clamoroso per il prossimo Festival di Sanremo. Infatti dopo Amadeus a candidarsi ci ha pensato un'amata attrice: chi è.