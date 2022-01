Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08:45 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Viabilità DEL 14 GENNAIO 2022 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEL BIVIO PER Roma NORD; INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA A1, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA; E RESTIAMO PROPRIO SU VIA ARDEATINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL DI LEVA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER IL RESTO IL TRAFFICO DI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA, E AURELIA, CON ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022)DEL 14 GENNAIOORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DEL BIVIO PERNORD; INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA A1, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA; E RESTIAMO PROPRIO SU VIA ARDEATINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL DI LEVA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER IL RESTO IL TRAFFICO DI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA, E AURELIA, CON ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato sulla Circonvallazione Gianicolense (San Camillo/Forlanini-viale dei Colli Portuensi) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Tor de' Schiavi (piazzale delle Gardenie-Casilina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via dei Durantini (Tiburtina-Pietralata) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Grottarossa (Cassia/Tomba di Nerone-via Longarone) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo Degli Ubaldi (Boccea-Anastasio II) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Sassoli, funerali di Stato e maxi schermo, la messa celebrata dal compagno di scuola: il cardinale Zuppi. Le strade coinvolte ...generale per la diocesi di Roma Cardinale Angelo De Donatis , dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher , da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta . Viabilità: le ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 01 - 2022 ore 18:45 VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...generale per la diocesi diCardinale Angelo De Donatis , dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher , da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta .: le ...DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ...