Spaccio di droga tra Calabria e Toscana | arrestate sette persone

Advertising

infoitinterno : Droga, spaccio nella piana di Gioia Tauro, sette arresti - corrierelamezia : Droga, spaccio nella piana di Gioia Tauro, sette arresti - CosenzaPage : Droga, spaccio nella piana di Gioia Tauro, sette arresti - - - NDroghe : 'complessivamente 45 dosi di #cocaina' #rassegnastampa #14gennaio #droga #sicurezza #proibizionismo #spininelfianco… - statodelsud : Droga: spaccio nella piana di Gioia Tauro, sette arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

BolognaToday

... naturalmente, e vige la presunzione di non colpevolezza) che si consumano nei paesini della Valcuvia dove da anni si notano fenomeni carsici legati allodie una certa resistenza da ...stato estradato dalla Serbia in Svizzera un cittadino albanese di 44 anni sospettato di aver preso parte negli ultimi anni a un'importante attività didi eroina e cocaina sul territorio ticinese. L'uomo è detenuto in Canton Ticino dallo scorso 11 gennaio. Era stato fermato nell'ottobre scorso in Serbia grazie al mandato di cattura ...L'inchiesta è partita dalla Procura di Campobasso per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'uso di armi e di un giro di spaccio di cocaina in Molise. Ma le ...Marghera, giovedì pomeriggio ennesima richiesta di aiuto perché era stato avvistato un pusher all’interno di uno dei caseggiati ...