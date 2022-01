Sci freestyle | Coppa del Mondo moguls 2022 | Horoshima e Kawamura trionfano a Deer Valley

Leggi su oasport

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il Giappone sale in cattedra nella settima tappa didel2021-di sci, specialità, andata in scena questo fine settimana negli Stati Uniti, nello specifico a. In campo maschile infatti a spuntarla è stato Hikumache ha raccolto un punteggio di 84.04 superando il canadese Mikael Kingsburry, secondo con 82.84. In virtù del risultato odierno si fa sempre più roboante la lotta per la vittoria del circuito con il nipponico che, al momento, si trova con 560 punti, a dodici di distanza dalla vetta occupata dal rivale, attualmente in possesso di 572. A piazzarsi sul gradino più basso del podio è invece stato lo svedese Walter Wallberg con 79.62. In campo femminile secondo successo consecutivo per Anri ...