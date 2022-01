Sassuolo-Hellas Verona, Tudor: “Senza contare i rigori, Simeone sarebbe il capocannoniere” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tecnico dell’Hellas Verona, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa del match col Sassuolo in programma domenica. Ecco le sue parole: “Io sono contento. Non ho nessun pensiero a riguardo. Sto lavorando, stiamo facendo bene. Il Verona parte sempre per salvarsi, da quel punto di vista siamo contenti. Stiamo facendo bene, penso che la squadra stia bene e che abbiamo iniziato bene il girone di ritorno: abbiamo fatto una grande gara a La Spezia e una buona partita con la Salernitana. È solo che domenica è successo qualcosa di difficile da spiegare: eravamo delusi per il risultato, ma partite così le vinci nove volte su dieci. Per non parlare degli arbitri: dopo la partita sono stato troppo blando. Poi c’è sempre da migliorare, è così nella vita e nello sport: c’è solo da andare in una direzione. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tecnico dell’, Igor, ha parlato in conferenza stampa del match colin programma domenica. Ecco le sue parole: “Io sono contento. Non ho nessun pensiero a riguardo. Sto lavorando, stiamo facendo bene. Ilparte sempre per salvarsi, da quel punto di vista siamo contenti. Stiamo facendo bene, penso che la squadra stia bene e che abbiamo iniziato bene il girone di ritorno: abbiamo fatto una grande gara a La Spezia e una buona partita con la Salernitana. È solo che domenica è successo qualcosa di difficile da spiegare: eravamo delusi per il risultato, ma partite così le vinci nove volte su dieci. Per non parlare degli arbitri: dopo la partita sono stato troppo blando. Poi c’è sempre da migliorare, è così nella vita e nello sport: c’è solo da andare in una direzione. ...

