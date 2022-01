Rimandato il concerto di Marracash all’Arena di Verona, la nuova data nel 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il concerto di Marracash all’Arena di Verona è stato Rimandato. L’artista avrebbe dovuto esibirsi in concerto all’Arena il 28 aprile 2022, recupero del 22 maggio 2020 e del 18 settembre 2021. Gli appuntamenti precedenti non hanno potuto svolgersi a causa della pandemia dovuta al covid-19 e al perdurare dello stato di emergenza. Un nuovo posticipo si rende necessario oggi. Il concerto di Marracash all’Arena di Verona, programmato per il 28 aprile di quest’anno, non si terrà. Lo comunica lo stesso artista e l’agenzia di concerti organizzatrice. I biglietti già acquistati precedentemente restano validi per la nuova data, già nota. Il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildidiè stato. L’artista avrebbe dovuto esibirsi inil 28 aprile, recupero del 22 maggio 2020 e del 18 settembre 2021. Gli appuntamenti precedenti non hanno potuto svolgersi a causa della pandemia dovuta al covid-19 e al perdurare dello stato di emergenza. Un nuovo posticipo si rende necessario oggi. Ildidi, programmato per il 28 aprile di quest’anno, non si terrà. Lo comunica lo stesso artista e l’agenzia di concerti organizzatrice. I biglietti già acquistati precedentemente restano validi per la, già nota. Il ...

fearxmimi : ogni tanto mi prendo malissimo pensando che il concerto di louis a settembre potrebbe venire rimandato o annullato… - djangelodani2 : Attenzione! Per problemi tecnici il concerto è rimandato A giovedì 20 gennaio ci scusiamo per il disagio Attention!… - djangelodani2 : Attenzione! Per problemi tecnici il concerto è rimandato A giovedì 20 gennaio ci scusiamo per il disagio - Elesluv : Io pregheró ogni santo per far sí che il concerto di shawn si faccia e che non venga rimandato. Ho troppo bisogno di vederlo ?? - _annaritaa : @sweetgretalh perché si sa e ripeto non credo ci voglia harry per farvi capire che non si può fare ora e non solo v… -