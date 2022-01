Rapimento Betancourt | le Farc condannate a risarcimento negli Usa

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lawrence Delloye, figlio dell'ex candidata presidenziale colombiana Ingrid, ha ottenuto un'importante vittoria in un tribunale degli Stati Uniti: il giudice ha infatti condannato le, ...

TGCOM

Lawrence Delloye, figlio dell'ex candidata presidenziale colombiana Ingrid Betancourt, ha ottenuto un'importante vittoria in un tribunale degli Stati Uniti: il giudice ha infatti condannato le Farc, Forze armate rivoluzionarie della Colombia, a risarcire con 36 milioni di ...