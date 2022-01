Quirinale, centrodestra candida Berlusconi: “Lui è la persona giusta” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chiesta a Camera e Senato la candidatura di Berlusconi al Quirinale. Il centrodestra vorrebbe tutti i 1009 grandi elettori al voto La coalizione si dirige verso un finale davvero avvincente. La corsa per il Quirinale si arricchisce di un nuovo tassello, davvero molto importante. Il centrodestra, finalmente, effettua la sua mossa. La coalizione formata da Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia ha in mente un piano strategico per il Quirinale: quello di candidare Silvio Berlusconi per la presidenza della Repubblica. In una nota congiunta, infatti, i tre partiti hanno dichiarato la loro mossa. “I leader della coalizione di centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chiesta a Camera e Senato latura dial. Ilvorrebbe tutti i 1009 grandi elettori al voto La coalizione si dirige verso un finale davvero avvincente. La corsa per ilsi arricchisce di un nuovo tassello, davvero molto importante. Il, finalmente, effettua la sua mossa. La coalizione formata da Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia ha in mente un piano strategico per il: quello dire Silvioper la presidenza della Repubblica. In una nota congiunta, infatti, i tre partiti hanno dichiarato la loro mossa. “I leader della coalizione dihanno convenuto che Silviosia la figura adatta a ...

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - crippa5stelle : Il centrodestra vuole Berlusconi al #Quirinale? È un modo per dividere, invece di unire. Il @mov5stelle non voterà per lui. - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - massimobordonar : RT @lorepregliasco: È finito il vertice del centrodestra sul Quirinale. Secondo le agenzie, c'è la richiesta a Berlusconi di sciogliere la… - Valerio864dd : Berlusconi candidato ufficialmente dal centrodestra al #Quirinale. La fiducia è ai minimi storici.… -